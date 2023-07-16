Все соцобъекты в Туапсинском районе восстановили после подтопления

Фото: МЧС России

Все соцобъекты, пострадавшие при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края, к настоящему времени восстановлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу администрации региона.

"Соцобъекты Туапсинского района уже восстановлены. Теперь предстоит в течение суток наладить водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно появиться электричество. Комиссиям следует максимально быстро провести обходы – люди ожидают помощи", – привели в пресс-службе слова главы региона Вениамина Кондратьева.

С вечера 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков – свыше 280 мм, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефан.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что поселок Новомихайловский полностью освобожден от воды. Также уточнялось, что что остается нарушенной конструкция моста возле Цветочного переулка и сооружение пешеходного моста между Колхозной и Совхозной улицами. Но есть альтернативный путь через федеральную трассу А-147.

В поселке Новомихайловском Туапсинского районе поток реки снес мост