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21:25

Происшествия

Эвакуированные жители Новомихайловского вернулись в свои дома после подтопления

Фото: МЧС России

Эвакуированные из-за подтопления жители поселка Новомихайловский на Кубани вернулись в свои дома, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"Все эвакуированные накануне жители поселка Новомихайловский вернулись в свои дома. В круглосуточном режиме ведутся работы по восстановлению водовода, который питает поселки Тюменский и Новомихайловский. Подачу воды в дома в поселке Тюменский обещали восстановить уже вечером", – уточняется в сообщении.

Также сейчас ведется восстановление инфраструктуры пансионата "Радуга" в Тюменском, электроснабжение и водоснабжение к настоящему времени восстановили.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что поселок Новомихайловский полностью освобожден от воды. Также уточнялось, что что остается нарушенной конструкция моста возле Цветочного переулка и сооружение пешеходного моста между Колхозной и Совхозной улицами. Но есть альтернативный путь через федеральную трассу А-147.

В поселке Новомихайловском Туапсинского районе поток реки снес мост

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