В Туапсинском районе на Кубани 65 человек остаются в ПВР из-за подтопления

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На данный момент 65 пять человек, в том числе 41 ребенок, остаются в пункте временного размещения (ПВР) в поселке Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края из-за подтопления после ливней, сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.

"Были подтоплены 72 придомовые территории и 30 домов. Из них эвакуированы 160 человек, в том числе 57 детей. В пункте временного размещения на базе школы № 35 поселка Новомихайловского сейчас находятся 65 человек, в том числе 41 ребенок", – уточняется в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что поселок Новомихайловский полностью освобожден от воды. Также уточнялось, что что остается нарушенной конструкция моста возле Цветочного переулка и сооружение пешеходного моста между Колхозной и Совхозной улицами. Но есть альтернативный путь через федеральную трассу А-147.

В поселке Новомихайловском Туапсинского районе поток реки снес мост