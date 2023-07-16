16 июля, 22:31Происшествия
Спасатели локализовали возгорание хозпостроек в Архангельске
Фото: МЧС России
Спасатели МЧС устранили угрозу распространения огня на жилые многоквартирные дома с загоревшихся в Архангельске деревянных хозяйственных построек, локализовав пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.
"22:07 пожар локализован. Перехода огня на жилой квартал не допущено", – говорится в сообщении.
Возгорание деревянных построек в городе произошло на площади в тысячу квадратов. Позже площадь пожара выросла до 1,5 тысячи "квадратов", огонь охватил нежилой дом.
К ликвидации огня привлекли восемь пожарных расчетов, включая 50 человек и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не сообщалось.
Деревянные постройки загорелись в Архангельске на площади 1,5 тыс "квадратов"
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