Спасатели локализовали возгорание хозпостроек в Архангельске

Фото: МЧС России

Спасатели МЧС устранили угрозу распространения огня на жилые многоквартирные дома с загоревшихся в Архангельске деревянных хозяйственных построек, локализовав пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.

"22:07 пожар локализован. Перехода огня на жилой квартал не допущено", – говорится в сообщении.

Возгорание деревянных построек в городе произошло на площади в тысячу квадратов. Позже площадь пожара выросла до 1,5 тысячи "квадратов", огонь охватил нежилой дом.

К ликвидации огня привлекли восемь пожарных расчетов, включая 50 человек и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не сообщалось.



Деревянные постройки загорелись в Архангельске на площади 1,5 тыс "квадратов"