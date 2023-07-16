Подросток пострадал при обстреле ВСУ Горловки

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Подросток пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины Горловки ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки. – Прим. ред.) ранен 16-летний ребенок", – написал мэр в телеграм-канале.

Приходько добавил, что в настоящее время украинская сторона обстреливает поселок Гольмовский Никитовского района Горловки.

Ранее мэр Горловки сообщал об обстреле украинскими силами поселок шахты 19/20 в Никитовском районе города.

Он уточнил, что обстрел производился из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". В результате воздушной атаки поселок оказался обесточен.

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