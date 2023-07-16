Женщина погибла при обстреле ВСУ центрального рынка в Шебекино

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, в результате погибла женщина. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ "Градами" обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб – передвигалась ехала на велосипеде по тротуару во время обстрела. Травмы, полученные от осколков, оказались несовместимы с жизнью", – написал губернатор.

Ранее сообщалось, что снаряд попал в частный жилой дом в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области во время обстрела ВСУ.

До этого вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев был отправлен в отставку за некачественное проведение работ по восстановлению жилых домов в пострадавших от обстрелов ВСУ Шебекине и Новой Таволжанке.

Гладков заявил, что работы по восстановлению домов в Шебекине завершат к 1 августа