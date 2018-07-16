Движение на улице Академика Курчатова открыли по одной полосе

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Движение по улице Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе открыли по одной полосе. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

В сообщении также говорится, что движение в сторону Авиационной улицы полностью восстановили.

16 июля движение на улице Академика Курчатова в сторону Волоколамского шоссе было перекрыто из-за пожара на северо-западе города.

В понедельник в здании на улице Авиационная произошел пожар. Предположительно, там загорелся газовый баллон. Пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Возгорание на площади порядка 50 квадратных метров уже ликвидировали.