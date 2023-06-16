Спецслужбы проверят версию о возможной атаке БПЛА на загоревшийся склад в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Российские спецслужбы проверят версию о возможной атаке украинского беспилотника на склад хранения пуха "Бел-Поль" в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В ночь на 16 июня на складе произошел пожар. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.

Прибывшие на место спасатели подтвердили возгорание продукции в административном здании склада. Сейчас открытое горение на объекте ликвидировано.

"В настоящий момент ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий", – сообщил Старовойт.

Вместе с тем губернатор поблагодарил сотрудников курских спасательных организаций за помощь в ликвидации огня и сообщил, что пострадавшему от пожара предприятию окажут необходимую поддержку.

Ранее после обстрела украинской армии в Херсонской области загорелся заповедный лес на Кинбурнской косе. Как сообщил замглавы администрации Голопристанского муниципального округа Константин Тистол, в мае из-за обстрелов ВСУ были уничтожены 40% лесов региона.



Двух маломобильных человек спасли из горящего дома в Казани