В Екатеринбурге нетрезвая воспитательница легла спать в детскую кровать

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в отношении нетрезвой воспитательницы детского сада. Об этом передает URA.RU

"15 июня 2020 года в 09:10 на на пульт оперативных служб поступило сообщение от жительницы города о том, что воспитатель в частном детском саду, расположенном по улице Красных Командиров в Екатеринбурге, находится на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения", – рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По ее данным, родители, которые привели детей в сад, заметили, что воспитательница находится в нетрезвом состоянии. Они сразу позвонили в полицию.

В ходе опроса женщина призналась, что уложила детей досыпать, а сама пошла на кухню, где выпила алкоголь.

В отношении нее составлены протоколы по статьям КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории".

Кроме того, была организована прокурорская проверка в отношении предпринимательницы, которая открыла детский сад в декабре 2018 года.

Ранее в одном из детских садов Подмосковья дети получили отравление крысиным ядом. В больницу городского округа Воскресенска попало пять воспитанников 2015 года рождения с диагнозом "отравление химическим веществом".