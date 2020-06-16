В Екатеринбурге нетрезвая воспитательница легла спать в детскую кровать

12:32
"15 июня 2020 года в 09:10 на на пульт оперативных служб поступило сообщение от жительницы города о том, что воспитатель в частном детском саду, расположенном по улице Красных Командиров в Екатеринбурге, находится на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения", – рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
По ее данным, родители, которые привели детей в сад, заметили, что воспитательница находится в нетрезвом состоянии. Они сразу позвонили в полицию.
В ходе опроса женщина призналась, что уложила детей досыпать, а сама пошла на кухню, где выпила алкоголь.
В отношении нее составлены протоколы по статьям КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории".
Кроме того, была организована прокурорская проверка в отношении предпринимательницы, которая открыла детский сад в декабре 2018 года.
Ранее в одном из детских садов Подмосковья дети получили отравление крысиным ядом. В больницу городского округа Воскресенска попало пять воспитанников 2015 года рождения с диагнозом "отравление химическим веществом".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: