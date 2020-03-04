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Общество

13:39

СК начал проверку после отравления воспитанников детсада крысиным ядом в Подмосковье

происшествия общество дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Московской области Следственный комитет инициировал проверку по факту отравления воспитанников детского сада крысиным ядом. Инцидент случился накануне в городском округе Воскресенске, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

"В приемный покой городской больницы из дошкольного учреждения доставлены пять воспитанников 2015 года рождения с диагнозом "отравление химическим веществом", – рассказали в ведомстве.

Следователи установили, что один из детей взял с полки средство для уничтожения грызунов и дал попробовать его другим ребятам из группы. После этого всех их экстренно госпитализировали и провели им промывание желудка.

В настоящее время здоровью и жизни малолетних ничего не угрожает. В СК назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось об отравлении более 20 детей после празднования Масленицы на Кубани. Всем госпитализированным поставили предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". По некоторым данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

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