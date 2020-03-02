Более 20 детей отравилось после празднования Масленицы на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Краснодаре госпитализировали 21 ребенка после празднования Масленицы, сообщает ТАСС.

Праздничные мероприятия проходили в Губернском микрорайоне. У детей наблюдаются признаки отравления. Им поставили предварительный диагноз "острая кишечная инфекция". По некоторым данным, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

В Роспотребнадзоре проводят эпидемиологическое расследование, отобраны пробы воды, пищи, смывы с объектов внешней среды, обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвовавшие в приготовлении блюд для мероприятия.

В управляющей компании Губернского микрорайона рассказали, что для изготовления блинов на Масленицу привлекалась сторонняя организация. Ее название пока не разглашается.

Ранее в Подмосковье следователи задержали мужчину, подозреваемого в том, что он по неосторожности отравил своего четырехмесячного сына снотворным.