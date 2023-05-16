Росгвардия вывезла и обезвредила взрывоопасный предмет, найденный у АЗС в Курской области

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Взрывоопасный предмет был обнаружен рядом с автозаправкой в городе Рыльске Курской области, сотрудники Росгвардии смогли вывезти его и обезвредить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Росгвардии по региону.

"Обнаруженный около одной из АЗС города Рыльска взрывоопасный предмет обследован взрывотехниками ОМОН "Финист" регионального управления Росгвардии", – отметили в управлении.

Предмет был вывезен в безопасное место, где сотрудники Росгвардии уничтожили его накладным зарядом.

Ранее в Белгороде был извлечен и вывезен с территории жилого района авиационный снаряд ФАБ-500.

22 апреля саперы обнаружили взрывоопасный предмет, после чего в Минобороны РФ было принято решение обезвредить снаряд на полигоне. Был проведена эвакуация в 17 многоквартирных домах в радиусе 200 метров.

Отмечалось, что более трех тысяч человек покинули дома, но после обезвреживания снаряда жителей вернулись в квартиры.

