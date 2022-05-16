Движение на внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на внешней стороне МКАД, движение транспорта в районе ДТП затруднено. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

"На 96-м километре внешней стороны МКАД автомобиль каршеринга столкнулся с грузовиком Hyundai. В результате происшествия пострадал водитель арендованного автомобиля и два его пассажира. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время для движения перекрыты три полосы из пяти.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошла авария с участием мотоциклиста. Байкер столкнулся с легковой машиной на улице Ключевой. Инцидент произошел на въезде во двор. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы.

