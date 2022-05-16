Мошенница похитила у пенсионера из Москвы более 2,8 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенница выманила у пенсионера из Москвы более 2,8 миллиона рублей. Личность женщины сейчас устанавливается. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Уточняется, что неизвестная позвонила мужчине 1947 года рождения и под предлогом сохранения денежных средств, находящихся на счете мужчины, убедила его обналичить их и перевести на указанные ею счета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что мошенница, представившись сотрудницей Росфинмониторинга, выманила у московского пенсионера 1,3 млн рублей.

Она убедила мужчину перевести на указанное ею имя денежные средства, под предлогом возврата утраченных им денежных средств, ранее размещенных в обанкротившейся компании.

До этого в Приморском крае задержали двух женщин, которые похитили трех человек и два года удерживали их ради присвоения пенсий. Возбуждено уголовное дело.