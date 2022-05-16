Один человек погиб при стрельбе в поселке в Приморском крае

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В поселке Рощино в Приморском крае произошла стрельба. Погиб один человек. Об этом со ссылкой на представителя регионального главка МВД сообщает РИА Новости.

"В результате мужчина 1998 года рождения получил смертельное ранение, он скончался в больнице", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте между двумя компаниями. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Разыскиваются участники инцидента и очевидцы.

Ранее неизвестный открыл стрельбу из ружья в поселке Вохтога Вологодской области. В результате погиб один человек, еще один получил ранения.

До этого в подмосковных Вешках мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. В результате один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован.

