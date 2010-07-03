Винтовой самолет разбился в аэропорту Дубая

Фото: AP/TASS/David Goldman

Двухмоторный винтовой самолет Diamond-43 разбился в аэропорту Дубая. В результате аварии погибли капитан самолета и его помощник, сообщает РИА Новости.

Из-за аварии была задержана часть рейсов. Некоторые перенаправили во второй аэропорт Дубая Dubai World Central.

Сейчас главный аэропорт Дубая функционирует в обычном режиме. Разбившийся самолет принадлежал компании Honeywell. Он выполнял функции воздушного наблюдения.

Ранее самолет авиакомпании Air Astana совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. На лайнере сработал датчик отказа реверса двигателя.