Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 52 см

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

К 22:00 по местному времени (к 20:00 по московскому) уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 52 сантиметра и достиг 794 сантиметров. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".

К утру 15 апреля уровень воды достиг 631 сантиметра, к утру 16 апреля – 742 сантиметров, к вечеру – 774 сантиметров. По данным уральского Гидрометцентра, вода продолжит подниматься в реке до 18 апреля.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

Согласно последним данным, в Курганской области подтопило 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. Жители подтопленных районов получают помощь спасателей.

Всего же в зоне подтопления в Курганской области, по данным МЧС РФ, могут оказаться 62 населенных пункта, 4 300 домов, 5 550 приусадебных участков и 600 дачных участков. Паводок может коснуться 18 718 человек.

