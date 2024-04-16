Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 32 см

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 20:00 по местному времени (к 18:00 по московскому) поднялся на 32 сантиметра и достиг 774 сантиметров. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".

Утром в понедельник, 15 апреля, уровень воды составлял 631 сантиметр, утром во вторник, 16 апреля, – 742 сантиметра.

По данным уральского Гидрометцентра, вода в реке Тобол будет прибывать до 18 апреля. Уровень воды уже превысил неблагоприятное явление в 700 сантиметров, при 850 сантиметрах наступают опасные явления.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область. Министр намерен проконтролировать исполнение распоряжений по устранению последствий весеннего половодья.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

Согласно последним данным, в Курганской области подтопило 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. Жители подтопленных районов получают помощь спасателей.

