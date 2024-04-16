Депутат Якименко выжил после покушения в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко выжил после покушения на него. Об этом сообщила глава администрации Акимовского района Юлия Губанова, передает ТАСС.

Она уточнила, что информация по состоянию мужчины на данный момент отсутствует.

О покушении на Якименко ранее сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он рассказал, что в отношении депутата был совершен теракт.

Подробности произошедшего Рогов обещал рассказать позже. Он также добавил, что Якименко входит в состав "Единой России".

