Рогов: в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теракт произошел в Запорожской области, подорвали депутата Акимовского окружного совета, сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"Подробности позже", – сказал он.

Рогов уточнил, что депутат Антон Якименко является членом партии "Единая Россия".

Ранее стало известно о гибели замруководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерия Чайки. Его автомобиль взорвался в городе Старобельске в ЛНР.

После этого местный СК возбудил уголовное дело по статьям 205 ("Террористический акт"), 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и 223 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ").