МО РФ: украинский воздушный шар был сбит при попытке атаковать Россию

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина попыталась нанести удар по территории России с помощью малоразмерного воздушного шара. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Однако, по информации ведомства, шар был ликвидирован силами противовоздушной обороны над территорией Курской области 16 апреля примерно в 08:15 по московскому времени.

Ранее ВС России уничтожили в зоне СВО британскую гаубицу L-119 и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Хмара". В свою очередь, на авдеевском направлении впервые уничтожены американская установка М109 Paladin, установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-30 и М102.

