Самолет рейса Тобольск-Петербург столкнулся с птицами

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Самолет Superjet–100 авиакомпании "Россия", который вылетел из Тобольска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться на аэродром. Причиной стало столкновение с птицами, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно информации, на борту самолета присутствовали 73 человека.

"Самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния", – подчеркнула пресс-служба.

Уточняется, что транспортная прокуратура Тюмени организовала надзорные мероприятия, в результате которых оценит обеспечение безопасности полетов.

Ранее самолет Airbus 321 столкнулся с зайцем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Казани. ВВП осмотрел инженер аэродромной службы, после чего доложил об обнаружении останков животного. Говорилось, что на безопасность воздушных судов происшествие не повлияло.

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