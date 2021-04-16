В Москве задержан подозреваемый в многолетнем растлении детей под видом медосмотров

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

В Москве следователи задержали мужчину, который подозревается во многолетнем сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным Следственного комитета, в период с 2015 по 2019 год мужчина представлялся врачом и путем обмана совершал над несовершеннолетними насильственные действия сексуального характера, снимая происходящее на фотоаппарат.

О произошедшем стало известно после признания одной из потерпевших, которая находилась в медицинском учреждении. Сотрудники сразу же обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемым оказался 53-летний учредитель "Института здоровьеведения". В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Кроме того, будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

На данный момент известно о двух жертвах 2003 и 2005 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сейчас расследование дела продолжается.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми на юге Москвы.

По версии следствия, 5 апреля 2021 года на территории района Южное Бутово города Москвы мужчина обманом заманил детей в нежилое строение, где под угрозой убийства и причинения насилия совершил в отношении них иные насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.