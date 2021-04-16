Стена обрушилась в школе в Приморье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обрушение стены произошло в здании сельской школы в Приморье. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Известно, что инцидент произошел в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. В школе были приостановлены занятия. Около 220 детей перешли на дистанционное обучение.

"На месте работают специалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего", – сообщил представитель прокуратуры.

По имеющимся данным, стена обрушилась между коридором и учебным кабинетом. В результате случившегося никто не пострадал.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Ранее балкон с женщиной обрушился в Сызрани. Пострадавшая попала в больницу. По факту инцидента Следственный комитет инициировал проверку.