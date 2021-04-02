В Сызрани обрушился балкон с женщиной

Фото: samara.sledcom.ru
Следственный комитет инициировал проверку после обрушения балкона вместе с женщиной в Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
"По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Согласно предварительной информации, балкон обрушился в трехэтажном многоквартирном доме. Женщина, которая там стояла, упала на балкон этажом ниже.
На данный момент пострадавшая госпитализирована, выясняются обстоятельства инцидента.
В марте два человека погибли после обрушения стены неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области. Тела были обнаружены спасателями при разборе завалов.