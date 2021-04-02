В Сызрани обрушился балкон с женщиной

Фото: samara.sledcom.ru

Следственный комитет инициировал проверку после обрушения балкона вместе с женщиной в Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, балкон обрушился в трехэтажном многоквартирном доме. Женщина, которая там стояла, упала на балкон этажом ниже.

На данный момент пострадавшая госпитализирована, выясняются обстоятельства инцидента.

В марте два человека погибли после обрушения стены неэксплуатируемого здания в Сальске Ростовской области. Тела были обнаружены спасателями при разборе завалов.

