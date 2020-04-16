Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина устроил дебош в аптеке в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в учреждении на Бакунинской улице. Собеседник агентства рассказал, что в полицию поступило заявление о нарушителе общественного порядка по данному адресу.

"На него поступило заявление о повреждении имущества, принадлежащего данной аптеке, а также потребления препаратов – несколько бутылочек с корвалолом и муравьиного спирта", – сказал собеседник агентства.

Мужчина был госпитализирован с диагнозом "отравление". В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что у безработного мужчины угнали автомобиль Hyundai Solaris. Инцидент произошел около магазина на западе города.

Стражи порядка, прибыв на место, выяснили, что двое неизвестных также похитили у заявителя телефон и документы.

