Человек погиб в результате поножовщины в ТЦ "Авиапарк" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в ходе поножовщины, произошедшей в торговом центре "Авиапарк" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент случился из-за конфликта между работниками мойки автомобилей, которая находится на территории ТЦ.

"Он (конфликт – прим.ред.) перерос в драку с поножовщиной, в результате которой один человек был убит", – рассказал источник.

Он отметил, что в происшествии пострадал еще один человек. Он был госпитализирован в ближайшую больницу.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

"Устанавливаются все обстоятельства ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – резюмировал источник.

Ранее неизвестный с ножом напал на продавца в столичном магазине. Пострадавший был доставлен в больницу.

Позднее подозреваемый в нападении был задержан. Сообщалось, что полицейским пришлось применить табельное оружие.