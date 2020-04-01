Задержан подозреваемый в нападении на сотрудника столичного магазина

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Полиция задержала подозреваемого в нападении на сотрудника магазина на севере столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Ранее в магазине на улице Селигерской неизвестный, пытавшийся пронести товар мимо кассы, ранил сотрудника предметом, похожим на нож, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в медучреждение.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление. Полицейским пришлось применить табельное оружие и произвести предупредительный выстрел.

В результате выстрела пострадавших нет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.