"Не ценим, пока не потеряем". Очевидцы – о пожаре в Норт-Дам де Пари

Парижане, наблюдающие за пожаром в одной из главных достопримечательностей города – соборе Парижской Богоматери, поделились своими чувствами и переживаниями.
"Сегодня случилась трагедия. Каждый из нас обеспокоен, каждого это затронуло. Мы надеемся, что они смогут его восстановить", – рассказала девушка.
Еще одна парижанка отметила, что "каждый француз чувствует, что сейчас горит огромная часть Парижа".
"Я знаю, что этот собор требовал 300 миллионов евро, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. И мэрия отказывалась платить. Неудивительно, что появилась проблема. Все видели эти проблемы", – говорит местный житель.
По его словам, для города это скандал, который порождает много вопросов: Кто поджег, чья это была ошибка и почему не удалось сохранить собор в целостности и сохранности?
"Честно, это разбивает мне сердце. Каждый раз, когда я проходила мимо я любовалась им. Мы не ценим что-то, пока не потеряем", – отметила девушка.
15 апреля вечером пожар начался на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.
Тем не менее, пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти обе колокольни собора Парижской Богоматери. Также удалось спасти часть святынь, в числе которых Терновый венец Христа.
Очевидцы комментируют пожар в соборе Парижской Богоматери
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