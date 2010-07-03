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01:42

"Не ценим, пока не потеряем". Очевидцы – о пожаре в Норт-Дам де Пари

происшествия пожар

01:42

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Фото: АСС/AP Photo/Thibault Camus

Парижане, наблюдающие за пожаром в одной из главных достопримечательностей города – соборе Парижской Богоматери, поделились своими чувствами и переживаниями.

"Сегодня случилась трагедия. Каждый из нас обеспокоен, каждого это затронуло. Мы надеемся, что они смогут его восстановить", – рассказала девушка.

Еще одна парижанка отметила, что "каждый француз чувствует, что сейчас горит огромная часть Парижа".

"Я знаю, что этот собор требовал 300 миллионов евро, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. И мэрия отказывалась платить. Неудивительно, что появилась проблема. Все видели эти проблемы", – говорит местный житель.

По его словам, для города это скандал, который порождает много вопросов: Кто поджег, чья это была ошибка и почему не удалось сохранить собор в целостности и сохранности?

"Честно, это разбивает мне сердце. Каждый раз, когда я проходила мимо я любовалась им. Мы не ценим что-то, пока не потеряем", – отметила девушка.

15 апреля вечером пожар начался на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.

Тем не менее, пожарным удалось остановить продвижение огня и спасти обе колокольни собора Парижской Богоматери. Также удалось спасти часть святынь, в числе которых Терновый венец Христа.

Очевидцы комментируют пожар в соборе Парижской Богоматери


Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

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происшествия пожар

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