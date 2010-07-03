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00:04

Гендиректор ЮНЕСКО прибыла к горящему собору Парижской Богоматери

происшествия пожар

00:04

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Фото: ТАСС/AP Photo/Thibault Camus

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле прибыла к горящему собору Парижской Богоматери, сообщает ТАСС.

"ЮНЕСКО находится в контакте с властями Франции, чтобы помочь спасению собора", – сказала Азуле журналистам.

Ранее представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора Парижской Богоматери после пожара может занять минимум десять лет.

Также он выразил опасение, что колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение огня.

Представитель собора Андре Фино отметил, что реликвии собора Парижской Богоматери находятся в безопасности.

Тем временем, со вторника Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции открывает общенациональный сбор средств на восстановление собора.

Во Франции горит собор Парижской Богоматери


Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

происшествия пожар

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