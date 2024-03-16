Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, попытку атаки предприняла украинская сторона. Ее пресекли около 09:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

До этого над регионом сбили восемь снарядов РСЗО Vampire. Их ликвидировала система ПВО около 08:00 16 марта. О пострадавших и разрушениях в результате произошедшего не сообщалось.

