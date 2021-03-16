Неполадки с двигателем зафиксировали при взлете самолета в Новосибирске

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Неполадки с двигателем зафиксировали у самолета при взлете в Новосибирске. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, лайнер принадлежит авиакомпании S7. Самолет произвел взлет из аэропорта Толмачево и направлялся в Иркутск.

"Рейс <...> вернулся в аэропорт вылета после взлета в связи с неполадками с одним из двигателей", – заявил источник.

Он добавил, что после возвращения все пассажиры вылетели в Иркутск на резервном борту.

Ранее пассажирский самолет Москва – Новосибирск совершил вынужденную посадку в Тюмени. Сообщалось, что это произошло по техническим причинам.