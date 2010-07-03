Снятый с Крымского моста мужчина не пострадал

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Мужчина, который 16 марта забрался на опору Крымского моста в столице, не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МЧС.

О том, что на арке находится человек, спасатели узнали в 17:27. Вскоре это подтвердили первые подразделения, приехавшие на место.

"С помощью прибывшей на место автолестницы человек был снят с конструкции моста и передан наряду полиции. В результате происшествия пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Всего к мосту выезжали семь человек личного состава из трех подразделений.

Ранее очевидцы вызвали медиков и спасателей к Крымскому мосту, чтобы те помогли человеку, забравшемуся на высоту пятиэтажного дома. Отмечалось, что его в итоге забрали в полицию для разбирательств.

