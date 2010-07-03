Мужчину сняли с арки Крымского моста

Спасатели оказали помощь сотрудникам полиции в снятии с опоры Крымского моста мужчины в центре столицы, сообщает телеканал Москва 24.

Сотрудников правоохранительных органов и медиков вызвали очевидцы. Они сообщили о человеке, который находился на высоте 5-этажного дома. После непродолжительных переговоров с психологом верхолаз согласился спуститься. Для этого ему подняли пожарную люльку.

Мужчину передали сотрудникам полиции для разбирательства. Причины, побудившие его залезть на опору, неизвестны.