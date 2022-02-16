СК просит арестовать женщину, выбросившую сына с балкона в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следствие просит арестовать 30-летнюю женщину, которая выбросила новорожденного сына с балкона четвертого этажа на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления СК РФ.

С обвиняемой провели необходимые следственные действия, в том числе проверку показаний на месте. 30-летняя женщина показала, каким образом совершила преступление.

"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, связанной с лишением свободы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 14 февраля на Ставропольской улице на юго-востоке столицы. Мать после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа. Младенцу удалось выжить после падения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 статьи 106 Уголовного кодекса России ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").

