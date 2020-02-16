Повреждение водопровода устранили в Таганском районе Москвы

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Мосводоканал оперативно отремонтировал поврежденную трубу в Таганском районе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поврежденный участок водопровода был закрыт, без отключения водоснабжения абонентам. Движение трамваев восстановлено", – заявили в пресс-службе АО "Мосводоканал".

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, во время земляных работ в районе Рогожский вал, дом 12. Из-за затопления проезжей части было остановлено движение трамваев на маршрутах №12, 38 и 46.

Как заявил гендиректор Мосводоканала Александр Пономарев, была повреждена труба диаметром 300 миллиметров.

