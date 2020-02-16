Проезжую часть затопило в центре Москвы

Фото: скриншот видео эфира телеканала Москва 24

Движение трамваев по трем маршрутам нарушено в центре Москвы после затопления проезжей части. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной инцидента называют аварию.

"Произошло повреждение трубы холодного водоснабжения при ремонтных работах возле дома номер пять на Рогожском валу. Нарушено движение трамваев по маршрутам номер 12, 38 и 46", – сообщил источник информагентства в экстренных службах города.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что с 15 февраля были внесены изменения в режим работы некоторых маршрутов наземного общественного транспорта. Известно, что скорректированы будут время отправления первых и последних автобусов и трамваев.

