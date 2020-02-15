Изменения в работе наземного транспорта появились в ЦАО, САО и ЮЗАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Изменения внесены в работу наземного транспорта 15 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Автобус № 753 получил номер С53. Транспорт теперь ходит по обновленному маршруту "Захарьино" – "Бартеневская улица".

Первые пассажиры смогут выехать в 5:30 от остановки "Захарьино", последние – в 19:30. От остановки "Бартеневская улица" первый автобус будет отправляться в 06:58, последний – в 21:08.

С 9:00 до 16:00 трамваи № 35, 45, 46 будут разворачиваться через территорию Октябрьского депо, минуя остановку "Новоконная площадь". Изменения вводят в связи с работами по обрезке крон деревьев на Чесменской улице.

Перемени ожидают не только наземку. В праздничные дни февраля и марта изменится расписание электричек на всех направлениях МЖД.

График будут обновлять с 21 по 25 февраля и с 6 по 10 марта. Так, например, на Казанском и Курском направлении для пассажиров пустят дополнительные экспрессы.