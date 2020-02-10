Стало известно об изменении расписания на Савеловском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание изменится на Савеловском направлении Московской железной дороги. Об этом передает пресс-служба магистрали.

Отмечается, что новое расписание коснется нескольких электропоездов. Оно будет действовать с 11 по 13 февраля нынешнего года.

"С 11 по 13 февраля в дневное время с 11:25 до 14:25 изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления МЖД. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Каналстрой – Вербилки", – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что некоторые электрички будут проезжать укороченный маршрут. В частности, поезда не будут ездить по участкам Яхрома – Дубна, Каналстрой – Вербилки и Савелово – Каналстрой.

Ранее стало известно об измененном графике движения электричек Рижского направления. Новое расписание будет действовать 10 и 11 февраля.