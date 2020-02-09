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Москва 24

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Город

09 февраля, 20:10

График движения электричек Рижского направления изменится 10 и 11 февраля

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расписание ряда электричек Рижского направления Московской железной дороги изменится 10 и 11 февраля. Об этом проинформировали в пресс-службе магистрали.

"Изменится расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями "Шаховская" и "Новоиерусалимская" Рижского направления МЖД", – говорится в сообщении.

В частности, пригородные поезда №6007 сообщением Москва – Шаховская и №6074 в обратном направлении не поедут на участке Волоколамск – Шаховская 10 февраля в 10:55 и в 14:20 соответственно.

11 февраля эти же электрички не проследуют на участке Благовещенское – Шаховская. В этот же день состав №6407 Москва – Новоиерусалимская отправлением в 10:21 не поедет на участке Дедовск – Новоиерусалимская. Поезд №6222 следованием из Новоиерусалимской в Стрешнево в 14:34 минует тот же участок.

Отмечается, что соответствующие изменения связаны с осуществлением плановых ремонтных работ на первом пути перегона Волоколамск – Благовещенское и на станции "Новоиерусалимская".

В связи с изменением графика пассажиров призвали заранее планировать маршрут. Ознакомиться с обновленным расписанием можно на станциях, остановочных пунктах, а также на официальном сайте и мобильном приложении РЖД.

Ранее сообщалось, что дороги перекроют в нескольких районах Москвы из-за съемок кино. Изменения коснутся центра, юга и юго-востока столицы.

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