Погибших при обрушении перекрытий в ИТМО нет – МЧС

При обрушении кровли в здании на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге погибших нет. В настоящее время продолжается эвакуация сотрудников вуза и студентов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей МЧС.

Информацию подтвердили в пресс-службе администрации Центрального района города. "По предварительным данным, жертв не зафиксировано", – уточнил представитель администрации, уточнив, что имеет в виду случаи с летальным исходом, а также случаи получения людьми тяжелых телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться более 20 человек. В вузе в этот момент проводились факультативные занятия. Инцидент произошел вечером в субботу, 16 февраля, в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

В настоящее время из здания выведен 81 человек. Речь идет о студентах первого и второго курсов.

Десятки людей могут находиться под завалами здания в Санкт-Петербурге

Обрушились перекрытия с пятого по второй этажи на площади 150 квадратных метров. Уже названа предварительная причина случившегося – нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

В пресс-службе СУ СК РФ сообщили, что специалисты изучат техническую документацию и соблюдение безопасности при ремонте в университете. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.