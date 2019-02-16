Под завалами в корпусе ИТМО в Санкт-Петербурге могут быть 20 человек

В здании на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение кровли, могут находиться 20 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Центрального района города.

Инцидент произошел вечером в субботу, 16 февраля, в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). В вузе в этот момент проводились факультативные занятия. Из здания удалось вывести 60 человек.

Предварительно установлено, что обрушились перекрытия с пятого по второй этажи на площади 150 квадратных метров. Причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

В настоящее время на месте происшествия, помимо экстренных служб, находятся чиновники, администрация города. На место ЧП выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.