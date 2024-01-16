В Белгороде возбудили уголовное дело после нападения подростков на прохожих

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело после нападения подростков на жителей Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

В ходе мониторинга соцсетей и СМИ правоохранители обнаружили несколько публикаций с фотографиями и видео, на которых группа подростков избивает местных жителей и оскорбляет их.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности" и "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти".

Была установлена личность одного из подростков, причастного к нападениям. Им оказался 17-летний местный житель, уроженец Азербайджана.

В данный момент следователи продолжают искать остальных подозреваемых, выполняются следственные и процессуальные действия.

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