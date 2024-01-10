Школьника задержали по подозрению в подготовке теракта в Татарстане

Фото: depositphotos/alexraths

В Татарстане задержали школьника, который подозревается в подготовке теракта в образовательном учреждении. Об этом RT сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

"Сейчас для выяснения всех обстоятельств ведутся следственные действия, и эта ситуация у меня на контроле. Мы тоже сделали все соответствующие запросы", – отметила она, подтвердив ранее распространившиеся заявления СМИ.

По словам омбудсмена, семья ребенка не состояла на учете в правоохранительных органах. Информация о том, действительно ли школьник планировал совершить теракт, уточняется.

В случае подтверждения планов ребенка с ним проведут работу, заключила Волынец.

Ранее стало известно, что для обеспечения безопасности во всех российских школах может потребоваться около 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии. Для их работы из федерального бюджета страны потребуется выделять около 600 миллиардов рублей ежегодно.



Задержанный за попытку теракта в Калужской области подросток назвал своих кураторов