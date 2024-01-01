Министр образования Северной Осетии опровергла фейк о якобы нападении на школу

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Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова опровергла информацию в соцсетях о якобы нападении на одну из школ республики. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Алибекова сообщила, что в соцсетях распространяется ложная информация о возможном нападении на одну из школ Северной Осетии. По словам министра образования, информация проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле.

По данным органов безопасности, распространивший фейк канал может быть создан одним из украинских центров информационно психологических операций (ЦИПсО). По словам регионального министра, задача подобных центров – посеять панику, оказывая эмоциональное и психологическое воздействие на людей.

"Подобные посты считаю настоящим преступлением. Особенно чудовищно то, что эти нелюди – авторы фейков – упоминают школу в Беслане. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации", – призвала министр.

Ранее мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города. Валентин Демидов подчеркнул, что в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях, круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств.