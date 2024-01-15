Ученица столичной школы напала на одноклассницу и классного руководителя

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Ученица московской школы № 867 напала на одноклассницу и проявила агрессию по отношению к классному руководителю. По словам директора учебного заведения Николая Ложечкина, обошлось без пострадавших.

До этого в Сети распространилась информация о том, что школьница начала душить свою одноклассницу, а когда учительница попыталась остановить ее, девочка достала скальпель.

"9 января ученица 9-го класса нашей школы проявила агрессию по отношению к своей однокласснице и классному руководителю. Сотрудникам школы удалось оперативно остановить девочку и предотвратить развитие конфликта. На место была вызвана бригада скорой помощи", – передает слова директора Агентство "Москва".

Ложечкин добавил, что находится на связи с родителями девочки, которая проявила агрессию. С ней будут работать представители социально-психологической службы образовательного учреждения.

Ранее 11-летнюю ученицу химкинской школы № 10 госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла оппонентке ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

Химкинский районный суд удовлетворил требования о компенсации вреда здоровью раненной девочке на сумму около 5,5 миллиона рублей и взыскание миллиона рублей в ее пользу.



"Московский патруль": в Химках пятиклассница напала с ножом на одноклассницу