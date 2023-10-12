12 октября, 11:35Происшествия
Ученики избили одноклассницу в школе Башкирии
Фото: 123RF/loft39studio
Двое школьников избили одноклассницу во время урока в школе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел 10 октября в одной из школ Кармаскалинского района в Башкирии. Во время урока преподаватель вышла из кабинета, в этот момент двое шестиклассников несколько раз ударили свою одноклассницу по разным частям тела. После уроков девочка пришла домой, затем была госпитализирована.
Региональная прокуратура начала проверку. Правоохранителям предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что прокуратура Хабаровского края организовала проверку после избиения мальчика в школе.
Третьеклассник в кадетской форме бросал на пол своего одноклассника, бил свернутым пенным ковриком, хватал за тело и, прокручивая в воздухе, опрокидывал. Остальные дети наблюдали за избиением, а одна девочка сняла происходящее на видео и выложила в Сеть.
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