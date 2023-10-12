Ученики избили одноклассницу в школе Башкирии

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Двое школьников избили одноклассницу во время урока в школе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 октября в одной из школ Кармаскалинского района в Башкирии. Во время урока преподаватель вышла из кабинета, в этот момент двое шестиклассников несколько раз ударили свою одноклассницу по разным частям тела. После уроков девочка пришла домой, затем была госпитализирована.

Региональная прокуратура начала проверку. Правоохранителям предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура Хабаровского края организовала проверку после избиения мальчика в школе.

Третьеклассник в кадетской форме бросал на пол своего одноклассника, бил свернутым пенным ковриком, хватал за тело и, прокручивая в воздухе, опрокидывал. Остальные дети наблюдали за избиением, а одна девочка сняла происходящее на видео и выложила в Сеть.

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