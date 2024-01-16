Прокуратура проверит информацию об отказе в приеме пациента с корью в Рязанской области

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Прокуратура Рязанской области начала проверку по соблюдению требований закона о здравоохранении в связи с публикациями в СМИ о том, что в регионе одно из медучреждений отказало в приеме пациента с корью. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным прокуратуры, 23-летнего молодого человека привезли 15 января на скорой в инфекционное отделение Сасовской ММЦ, но медперсонал больницы не стал принимать пациента под предлогом занятости врача-инфекциониста. В связи с этим мужчину пришлось везти в другой город для проведения обследования.

Теперь же сотрудники ведомства вынесут оценку правомерности действий, которые были предприняты сотрудниками медучреждения, отказавшими в госпитализации мужчины.

"Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело по факту нападения на врача-стоматолога в клинике на севере Москвы. По данным следствия, один из пациентов начал высказывать претензии по поводу качества работы врачей, после чего ударил одного из работников ножом в живот.



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