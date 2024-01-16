Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа – СМИ

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Испанского музыканта Хулио Иглесиаса задержали сотрудники таможенной службы аэропорта Пунта-Кана Доминиканской Республики из-за содержимого его чемоданов. Об этом сообщает издание Dominican Today.

Уточняется, что в багаже певца, прибывшего с Багамских островов, обнаружили около 42 килограммов свежих продуктов, которые запрещено ввозить в страну: вишня, клубника, фасоль, грибы, а также прочие овощи и мясо.

Иглесиаса и его сопровождающих задержали в аэропорту на несколько часов. В ситуацию вмешались высшие должностные лица страны, в частности, глава Минкультуры Доминиканы Герман Олалья и представители канцелярии президента страны Луиса Абинадера. В результате всех задержанных отпустили.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Домодедово обнаружили у пассажира, прибывшего рейсом из ОАЭ, незадекларированные ювелирные изделия Cartier на сумму 5,5 миллиона рублей.

До этого таможенники обнаружили две пары наручных швейцарских часов за шесть миллионов рублей в багаже гражданина Китая. 41-летний мужчина прилетел из ОАЭ и пытался ввезти часы Jaeger-LeCoultre в фирменных упаковках в РФ, не внеся их в декларацию.