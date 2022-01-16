Полицейские задержали подозреваемого в сбыте психотропного вещества в Выхине-Жулебине

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В столичном районе Выхино-Жулебино полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта психотропного вещества. Об этом сообщается на сайте городского главка МВД.
Задержание произошло в лесопарковой зоне на улице Привольной после того, как молодой человек заметно занервничал при виде полицейских. Правоохранители досмотрели гражданина и нашли более 30 полиэтиленовых свертков с неизвестным веществом.
"Проведенное исследование показало, что в свертках содержится психотропное вещество – амфетамин", – сообщили в полиции.
По данным МВД, масса запрещенного вещества составила свыше 80 граммов.
По факту случившегося было открыто уголовное дело. Подозреваемый до суда был заключен под стражу.
Ранее полицейские изъяли свыше килограмма наркотиков у жителя Подмосковья. В отношении подозреваемого были открыты несколько уголовных дел.
До этого правоохранители задержали наркоторговцев во Владимирской области. В рамках оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 700 килограммов наркотических средств и почти 3 тонны прекурсоров.
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